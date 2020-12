Gebäude des Bundeskriminalamtes beworfen

Nr. 2894

Unbekannte haben in der vergangenen Nacht das Gebäude des Bundeskriminalamtes mit Gläsern beworfen, die mit schwarzer Farbe gefüllt waren, und zwei brennende Müllcontainer auf die Fahrbahn geschoben. Zeugen alarmierten gegen 0.30 Uhr die Polizei in die Straße Am Treptower Park, als sie die zwei brennenden Müllcontainer vor dem Gebäude des Bundeskriminalamtes sahen. Angeforderte Rettungskräfte der Berliner Feuerwehr löschten den Brand. Niemand wurde verletzt. Im Zuge der Sachverhaltsaufnahme stellten die Polizistinnen und Polizisten dann fest, dass Unbekannte das Gebäude mit den Farbgläsern beworfen hatten. Einsatzkräfte leiteten Strafermittlungsverfahren, unter anderem wegen Sachbeschädigung und gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ein. Die Ermittlungen führt der Polizeiliche Staatsschutz beim Landeskriminalamt.