Fenster mit Stein eingeworfen

Nr. 2892

Eine unbekannte Person hat in der Nacht zu gestern ein Fenster einer Wohnung in Schöneberg mit einem Stein eingeworfen. Eine Zeugin hatte gegen 0.30 Uhr einen lauten Knall in der Passauer Straße gehört. Später wurde festgestellt, dass ein Fenster einer der jüdischen Gemeinde zugehörigen Wohnung eingeworfen worden war. Verletzt wurde niemand. Der Polizeiliche Staatsschutz hat die Ermittlungen übernommen.