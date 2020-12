Festnahmen nach Sachbeschädigungen

Nr. 2879

In der vergangenen Nacht haben Einsatzkräfte vier Tatverdächtige nach Sachbeschädigungen in Mitte festgenommen. Ersten Erkenntnissen zufolge hatte eine unbekannt gebliebene Anruferin die Polizei alarmiert, weil eine Gruppe gegen 0.40 Uhr in der Rosa-Luxemburg-Straße Parolen auf die Straße gesprüht und Plakate an einem Theaterhaus angebracht hatte. Die dann durch die eintreffenden Einsatzkräfte Festgenommenen, zwei Frauen im Alter von 23 Jahren und zwei 26-jährige Männer, wurden einem Polizeigewahrsam zugeführt. Bei ihnen fanden die Polizeikräfte auch Beweismittel. Nach erfolgten erkennungsdienstlichen Maßnahmen wurden alle vier wieder auf freien Fuß gesetzt. Mit den Ermittlungen wurde der Polizeiliche Staatsschutz beim Landeskriminalamt betraut.