Kontrolle verloren und gegen Leitplanke gefahren

Nr. 2878

In Charlottenburg verlor in der vergangenen Nacht eine Frau die Kontrolle über ihr Fahrzeug und verursachte einen Verkehrsunfall. Die 20-Jährige war gegen 1.30 Uhr mit ihrem Fiat auf der Stadtautobahn Fahrtrichtung Nord in Richtung Rathenauplatz unterwegs. Aus noch nicht abschließend geklärter Ursache verlor sie im Bereich einer Kurve die Kontrolle über ihren Wagen, prallte links gegen die Leitplanke, geriet hierdurch ins Schleudern, stieß gegen die rechte Leitplanke, das Fahrzeug drehte sich und kam schließlich zum Stehen. Durch herumfliegende Fahrzeugteile wurde ein hinter dem Fiat fahrender VW beschädigt. Die 20-Jährige sowie ihre gleichaltrige Beifahrerin erlitten bei dem Unfall Verletzungen und wurden von Rettungskräften der Feuerwehr in ein Krankenhaus gebracht und dort stationär aufgenommen.