Drei auf einen Streich

Nr. 2868

Der Aufmerksamkeit einer Anwohnerin war es zu verdanken, dass in der vergangenen Nacht ein Fahrraddiebstahl in Mitte vereitelt werden konnte. Die Besatzungen zweier Streifenwagen des Polizeiabschnitts 57 konnten das verdächtige Trio noch am Tatort festnehmen. Bedauerlicherweise wurde ein Kollege bei dem Einsatz leicht verletzt.

Die 30-jährige Zeugin beobachtete gegen 2.15 Uhr aus ihrer Wohnung die drei Gestalten im Hof der Heinrich-Heine-Straße, als diese an einem Fahrrad hantierten. Die von ihr alarmierten Einsatzkräfte entdeckten die Verdächtigen dann kurz darauf vor dem Wohnhaus mit dem mutmaßlich entwendeten Zweirad und nahmen sie vorläufig fest. Zudem stellten sie eine weggeworfene Metallstange als mögliches Tatwerkzeug sicher.

Als die Festgenommenen nach der Identitätsfeststellung und Sachverhaltsaufnahme zum Fahrzeug geführt wurden, trat ein 16-Jähriger gegen das Bein eines Polizeiobermeisters, der ein Hämatom erlitt, seinen Dienst aber fortsetzen konnte.

Nach den erkennungsdienstlichen Behandlungen wurde der Jugendliche von Mitarbeitenden des Jugendnotdienstes abgeholt. Seinen 14-jährigen Komplizen brachten die Einsatzkräfte in die ihn betreuende Jugendeinrichtung zurück.

Der Dritte im Bunde, ein 29-Jähriger, war mit einem Haftbefehl zur Fahndung ausgeschrieben. Er wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen einer Justizvollzugsanstalt, seiner noch offenen, mehrmonatigen Haftstrafe wegen Körperverletzung, überstellt.

Das Trio muss sich nun wegen versuchten besonders schweren Diebstahls verantworten, der 16-Jährige zudem wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte.