Schwerverletzter nach Ausweichmanöver auf der Autobahn

Nr. 2864

Gestern Abend erlitt ein Mann bei einem Verkehrsunfall in Adlershof schwere Verletzungen. Ersten Erkenntnissen zufolge fuhr der 28 Jahre alte Mann gegen 21.30 Uhr mit seinem Pkw auf der BAB A 113 Zubringer Dresden von Adlershof kommend in Richtung Tunnel Rudower Höhe. Ein auf dem mittleren Fahrstreifen liegender Reifen soll dann ursächlich für sein Ausweichmanöver gewesen sein, wodurch das Fahrzeug nach links gegen eine Betonleitplanke prallte, kurz ins Schleudern geriet und auf dem Mittelstreifen zum Stehen kam. Der Fahrer und seine 47-jährige Mutter, die neben ihm saß, wurden mit Rumpfverletzungen zur Behandlung in Krankenhäuser gebracht. Während der 28-Jährige aufgrund der Schwere seiner Verletzungen stationär aufgenommen werden musste, konnte seine Beifahrerin nach einer ambulanten Behandlung wieder entlassen werden. Eine kurzfristige Sperrung der rechten und der mittleren Spur war für die Unfallortabsicherung notwendig. Die Einsatzkräfte stellten in unmittelbarer Nähe ein Ersatzrad fest, das auf der Fahrbahn lag und stellten es sicher. Das Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 3, welches mit den Ermittlungen betraut wurde, muss nun die genauen Umstände, die zu dem Verkehrsunfall führten, prüfen. Die Ermittlungen dauern an.