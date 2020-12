Gedenktafel beschmiert

Nr. 2855

Unbekannte haben die Heinz-Galinski-Gedenktafel in Prenzlauer Berg beschmiert. Einsatzkräfte des Polizeiabschnitts 15 sahen gestern gegen 11.20 Uhr die Schmiererei an der Gedenktafel in der Schönhauser Allee. Der Polizeiliche Staatsschutz beim Landeskriminalamt führt die Ermittlungen wegen der Sachbeschädigung.