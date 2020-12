Mann tot in Wohnung gefunden - Mordkommission ermittelt

Gemeinsame Meldung Polizei und Staatsanwaltschaft Berlin

Nr.2854

Wegen des Verdachts eines Tötungsdelikts in einer Wohnung in Tempelhof führt seit gestern Abend die 7. Mordkommission des Landeskriminalamtes in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Berlin die Ermittlungen. Bisherigen Erkenntnissen zufolge fand eine 61-jährige Frau gegen 18.45 Uhr ihren Bekannten im Alter von 66 Jahren tot in seiner Wohnung liegen. Aufgrund der Verletzungen, die der Mann erlitten hatte, ist derzeit davon auszugehen, dass er Opfer eines Gewaltverbrechens wurde. Näheres soll eine gerichtsmedizinische Untersuchung klären, die für den heutigen Tag anberaumt ist. Die Ermittlungen dauern an.