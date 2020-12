Feuer an Pkw gelöscht

Nr. 2836

Eine Zivilstreife der Polizeidirektion 5 hat heute früh ein Feuer an einem Pkw in Friedrichshain gelöscht. Die Einsatzkräfte sahen gegen 3.15 Uhr in der Samariterstraße ein Feuer an einem Reifen eines geparkten Mercedes und löschten es, bevor der Brand auf das gesamte Fahrzeug übergreifen konnte. Wegen des Verdachts der Brandstiftung führt ein Brandkommissariat des Landeskriminalamts nun die Ermittlungen.