Juwelier beraubt

Nr. 2832

Unbekannte haben heute Vormittag einen Juwelier in Schmargendorf beraubt. Ersten Ermittlungen zufolge betraten drei Männer gegen 9.30 Uhr das Juweliergeschäft in der Berkaer Straße, stießen eine 44-jährige Angestellte zu Boden, bedrohten den 68-jährigen Inhaber mit einer Schusswaffe und fesselten beide. Mit einer noch nicht abschließend erfassten Anzahl von Schmuckstücken sollen die Tatverdächtigen dann in Richtung Hohenzollerndamm geflohen sein. Die Juwelierbedienstete erlitt leichte Gesichtsverletzungen, die einer ambulanten Behandlung in einem Krankenhaus bedurften. Der 68-Jährige blieb unverletzt. Mit den Ermittlungen wurde das Fachkommissariat für Raubdelikte der Polizeidirektion 2 betraut.