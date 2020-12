Polizisten attackiert

Nr. 2828

Ein alkoholisierter Mann verletzte in der vergangenen Nacht drei Polizisten in Karow. Eine Einsatzbesatzung des Polizeiabschnitts 14 wurde gegen 23 Uhr zur Bushaltestelle in der Achillisstraße Ecke Bucher Chaussee alarmiert, da ein angetrunkener Fahrgast nicht den BVG-Bus verlassen wollte. Zunächst ließ sich der 28-Jährige durch die Einsatzkräfte überzeugen, den Bus zu verlassen, wollte es sich jedoch anschließend im Einsatzwagen der Polizistinnen und Polizisten gemütlich machen. Die Dienstkräfte zogen ihn vom Fahrzeug weg, um ihre Streifenfahrt fortsetzen zu können. Als sie bemerkten, dass der Alkoholisierte ihrem Fahrzeug auf der Fahrbahn hinterherlief, hielten sie an und suchten das Gespräch mit dem Mann. Hierbei griff er einen Beamten an und schleuderte ihn mit einem Hüftwurf auf den Boden. Anschließend setzte er bei dem zweiten Beamten eine sogenannte Fußsichel an, der Beamte konnte ihn aber überwältigen und zusammen mit seinem Kollegen fesseln. Die beiden Polizisten erlitten bei dem Angriff Verletzungen an den Händen, brachten den 28-Jährigen anschließend wegen des tätlichen Angriffs zu einer Polizeidienststelle, auf der eine Blutentnahme und erkennungsdienstliche Behandlung durchgeführt werden sollte. Dort schlug der Mann mit seinem Kopf auf den Zellenboden und das Zellengitter und versuchte zu verhindern, dass die Zellentür verschlossen wird. Hierbei setzten die Mitarbeitenden das Pfefferspray gegen den 28-Jährigen ein. Zu der anschließenden erkennungsdienstlichen Behandlung mussten die Dienstkräfte den äußerst aggressiven und renitenten Mann tragen, woraufhin sich ein weiterer Mitarbeiter des Gewahrsams an der Hand verletzte. Aufgrund seiner Selbstgefährdung entschied eine Bereitschaftsärztin den Mann zur stationären Aufnahme in eine Klinik einweisen zu lassen, wo er später fixiert werden musste und nur dadurch die Blutentnahme durchgeführt werden konnte.