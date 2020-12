Festnahme nach versuchtem Tötungsdelikt – Mordkommission ermittelt

Nr. 2823

Die 5. Mordkommission ermittelt seit gestern Nachmittag zu einem versuchten Tötungsdelikt in Altglienicke. Nach bisherigem Ermittlungstand soll ein 39-Jähriger gegen 16.45 Uhr an der Kreuzung Ortolfstraße/Mohnweg eine 78-jährige Frau angegriffen haben. Er soll die Seniorin zunächst beschimpft und später ins Gesicht geschlagen haben. Im Anschluss soll er sie auf die Fahrbahn gestoßen haben, wo sie stürzte und liegenblieb. Ein heranfahrendes Fahrzeug soll, den bisherigen Ermittlungen zufolge, eine Gefahrenbremsung und ein Ausweichmanöver durchgeführt haben, um einen Zusammenstoß mit der Frau zu verhindern. Zeugen konnten den 39-Jährigen, der zwischenzeitlich vom Tatort flüchtete, verfolgen und bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Die gerufenen Einsatzkräfte nahmen den Mann fest und überstellten ihn der zuständigen Mordkommission, die hierzu die Ermittlungen, insbesondere zur Tatmotivation, übernahm. Die 78-Jährige erlitt leichte Gesichts- und Rumpfverletzungen. Rettungskräfte brachten sie in ein Krankenhaus, welches sie nach einer ambulanten Behandlung später wieder verlassen konnte.