Einbruch in Künstlerwerkstatt - Festnahme

Nr. 2816

Einsatzkräfte des Polizeiabschnitts 51 haben in der vergangenen Nacht einen mutmaßlichen Einbrecher in Mitte festgenommen. Der 52-jährige Mieter einer Kunstwerkstatt in der Otto-Braun-Straße alarmierte gegen 2.30 Uhr die Polizei, nachdem der Alarm in seinen Räumlichkeiten ausgelöst worden war und er einen Unbekannten sah, der dort einbrach. Vor Eintreffen der alarmierten Einsatzkräfte verließ der mutmaßliche Einbrecher das Gebäude, wurde jedoch noch vor dem Haus von den Polizistinnen und Polizisten festgenommen. Bei sich hatte der 56-Jährige einen Rucksack, in dem sich unter anderem ein Hammer und zwei Handys befanden. Kunstgegenstände hatte der offensichtlich überraschte Mann nicht bei sich. Derzeitigen Erkenntnissen zufolge brach der Festgenommene über eine, in einem Hinterhof gelegene, Eingangstür in das Haus ein. Er wurde dem Einbruchskommissariat der Polizeidirektion 5 überstellt.