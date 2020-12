Stein auf Stadtautobahn geworfen

Nr. 2803

Gestern Nachmittag hat ein Unbekannter einen Stein von einer Brücke auf die Fahrbahn der Stadtautobahn in Halensee geworfen. Ersten Erkenntnissen zufolge hatte ein 31-jähriger Passant gegen 18 Uhr den Mann dabei gesehen, wie er einen Stein von der Paulsborner Brücke auf die Fahrbahn in Richtung Hohenzollerdamm warf und sich dann unerkannt entfernte. Autos wurden nicht getroffen, es wurde niemand verletzt. Eine Absuche nach dem Mann durch herbeigerufene Einsatzkräfte des Polizeiabschnitts 26 verlief ohne Erfolg. Der Stein, der auf dem rechten Fahrbahnrand der Autobahn gefunden wurde, glich einigen gelockerten Steinen auf dem Gehweg in der Nähe der Wurfstelle. Die Ermittlungen zu dem derzeit noch unbekannten Steinewerfer führt die Kriminalpolizei der Polizeidirektion 2.