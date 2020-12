Spezialeinsatzkommando nimmt Jugendliche fest

Nr. 2793

Gestern Abend nahm das Spezialeinsatzkommando eine 17-Jährige in der elterlichen Wohnung in Friedrichsfelde fest. Ersten Erkenntnissen zufolge soll die Tatverdächtige gestern Nachmittag gegen 15.15 Uhr einen Ladendiebstahl in einem Supermarkt am Heinrich-Dathe-Platz begangen und dabei eine Schusswaffe gezeigt haben. Anschließend war die Jugendliche ohne Beute geflüchtet. Die Ermittlungen führten dann zu einer 17-Jährigen, die in Tatortnähe in der Erich-Kurz-Straße wohnt. Die Mutter, die bei der Festnahme gegen 20 Uhr ebenfalls in der Wohnung anwesend war, stand anschließend unter dem Eindruck des Geschehens und musste durch anwesende Rettungskräfte der Feuerwehr ambulant behandelt werden. Die Waffe wurde bei der Durchsuchung der Wohnung nicht gefunden. Die mutmaßliche Ladendiebin wurde nach einer Identitätsfeststellung in der Wohnung wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Ermittlungen dauern an.