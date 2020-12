Fahrzeuge in Brand gesetzt

Nr. 2784

In Reinickendorf brannten in der vergangenen Nacht mehrere Fahrzeuge. Gegen 23.15 Uhr bemerkte ein Anwohner in der Humboldtstraße einen brennenden BMW und rief die Feuerwehr und die Polizei. Brandbekämpfer löschten die Flammen. Das Fahrzeug brannte im Heckbereich vollständig aus. Durch die Flammen und die starke Hitzeentwicklung wurde zudem ein KIA, der hinter dem Fahrzeug abgestellt war, beschädigt.

Gegen 0:05 Uhr rief ein Passant die Polizei in die Zobeltitzstraße, nachdem er an einem VW einer Mietwagenfirma eingeschlagene Scheiben bemerkte. Während der Sachverhaltsaufnahme entdeckten die alarmierten Einsatzkräfte Hinweise, die auf eine versuchte Brandstiftung hindeuten. Das Fahrzeug ist weiterhin fahrfähig.

Im weiteren Verlauf, gegen 0:20 Uhr, stellten die Polizistinnen und Polizisten an der Kreuzung Zobeltitzstraße Ecke Engelmannweg einen qualmenden Ford fest und löschten die Flammen im Innenraum des Fahrzeuges mit eigenen Mitteln durch die eingeschlagene Seitenscheibe des Wagens. Das Fahrzeug wurde vor allem im Innenraum stark beschädigt.

In der Schillingstraße stellten die Polizistinnen und Polizisten gegen 0:30 Uhr einen abgestellten VW fest, bei dem der Beifahrersitz in Flammen stand. Alarmierte Einsatzkräfte der Berliner Feuerwehr löschten den Brand. Verletzt wurde niemand.

In allen Fällen übernahm ein Brandkommissariat beim Landeskriminalamt die weiteren, noch andauernden Ermittlungen.