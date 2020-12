Transporter angezündet

Nr. 2780

In Reinickendorf brannte in der vergangenen Nacht ein VW Transporter. Ein Zeuge alarmierte gegen 2.50 Uhr Feuerwehr und Polizei, nachdem er den in der Markscheiderstraße geparkten, brennenden Wagen bemerkt hatte. Die Feuerwehr löschte, der vordere Teil des Fahrzeuges brannte jedoch nahezu komplett aus. Verletzt wurde niemand. Die Ermittlungen dauern an.