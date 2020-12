Party aufgelöst

Nr. 2779

Einsatzkräfte des Polizeiabschnitts 34 lösten in der vergangenen Nacht eine Party in Lichtenberg auf. Gegen 1 Uhr meldete ein unbekannt gebliebener Anrufer Partylärm in einem Wohnhaus in der Herzbergstraße. Bei der Überprüfung einer Wohnung in der ersten Etage stellten die Kräfte laute Musik fest. Nach Klopfen an der Hauseingangstür wurde die Musik abgestellt und mehrere Personen versuchten erfolglos, über das Dach zu flüchten. Mit Unterstützung durch Kräfte der 15. Einsatzhundertschaft wurden in der Wohnung und auf dem Dach 41 Personen, 24 Männer und 17 Frauen, angetroffen und überprüft. Keine der angetroffenen Personen trug eine Mund-Nasen-Bedeckung. In der Wohnung stellten die Polizistinnen und Polizisten eine Bar mit Ausschank sowie eine Karaoke-Anlage fest. Gegen vier der Anwesenden lagen zudem Haftbefehle vor. Die Beamtinnen und Beamten fertigten 41 Ordnungswidrigkeitenanzeigen wegen Verstößen gegen die SARS-CoV-2-InfSVO sowie eine Strafanzeige wegen des Verdachts der Steuerhinterziehung. Keiner der kontrollierten Personen zeigte sich für die Wohnung verantwortlich. Diese wurde daraufhin mit einem im Türschloss steckenden Schlüssel verschlossen und selbiger auf dem Polizeiabschnitt hinterlegt.