Briefkasten beschädigt

Nr. 2776

In der vergangenen Nacht wurden Polizei und Feuerwehr zu einer Kirchengemeinde nach Rudow alarmiert. Gegen 1 Uhr bemerkten Zeugen am Briefkasten der Gemeinde in der Köpenicker Straße Flammen und Rauch. Das Feuer wurde durch die Brandbekämpfer gelöscht. Verletzt wurde niemand. Nach den bisherigen Ermittlungen wird von einer Sachbeschädigung durch Inbrandsetzen ausgegangen. Die weiteren Ermittlungen hat der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamtes übernommen.