Nr. 2775

In Friedrichshain wurde in der vergangenen Nacht ein Fahrzeug in Brand gesetzt, dass nahezu komplett ausbrannte. Zeugen hatten gegen 0.40 Uhr einen lauten Knall in der Liebigstraße und alarmierten daraufhin Feuerwehr und Polizei. Die Kräfte der Feuerwehr löschten die Flammen an dem auf einem Hof geparkten Volvo. Weitere Fahrzeuge wurden nicht beschädigt. Verletzt wurde niemand. Die Ermittlungen dauern an.