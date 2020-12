Motorroller angezündet

Nr. 2771

Mehrere Unbekannte zündeten vergangene Nacht einen Motorroller in Schöneberg an. Gegen 1.15 Uhr bemerkte ein Passant auf einem Spielplatz an der Leberstraße vier Unbekannte, die an einen brennenden Motorroller hantierten und noch eine Matratze auf das Feuer warfen. Der Passant machte auf sich aufmerksam, worauf die Unbekannten flüchteten. Anschließend alarmierte er die Feuerwehr, die den Brand löschte. Der Roller wurde durch das Feuer komplett zerstört. Die Ermittlungen wegen des Verdachts der Brandstiftung führt ein Fachkommissariat des Landeskriminalamtes.