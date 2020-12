Nachbar mit Messer attackiert

Nr. 2758

Nach bisherigen Erkenntnissen ohne erkennbaren Auslöser oder Vorbeziehung attackierte gestern früh in Hellersdorf ein 28-Jähriger seinen 33 Jahre alten Nachbarn und verletzte diesen dabei schwer. Nach Angaben des 33-Jährigen habe dieser gegen 5.45 Uhr seine Wohnungstür in der Kastanienallee geöffnet, um etwas vor die Tür zu stellen. Plötzlich sei er unvermittelt von dem ihm lediglich vom Sehen bekannten Nachbarn angegriffen und mit einem Messer verletzt worden. Anschließend soll sich der Angreifer sofort in seine Wohnung zurückgezogen haben. Dem Verletzten gelang es, selbständig Polizei und Feuerwehr zu alarmieren. Rettungskräfte brachten ihn wenig später in ein Krankenhaus. Der Tatverdächtige konnte noch in seiner Wohnung festgenommen werden. Er machte einen verwirrten Eindruck und äußerte sich nicht zum Geschehen. Der 28-Jährige wurde eingeliefert und soll heute zwecks Erlangung eines Unterbringungsbeschlusses vorgeführt werden. Die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung dauern an.