Polizei Berlin bittet um Mithilfe bei der Suche nach dem vermissten Shawn Volker Holecek

Mönchengladbach/Berlin

Nr. 2746

Mit der Veröffentlichung von Bildern bittet die Polizei Berlin um Mithilfe bei der Suche nach dem vermissten Shawn Volker Holecek, der seit dem 27. November 2020 in Mönchengladbach vermisst wird.

Der 30-Jährige soll sich aufgrund seiner physischen und psychischen Verfassung in Gefahr befinden. Besonders auffällig und zwanghaft ist ein häufiges Ausschütteln der Hände, als seien sie nass. Dieses Verhalten kann der Vermisste nicht unterdrücken. Er ist etwa 182 cm groß, hat eine schlanke Statur und ist mit einer hellgrauen Softshell-Jacke mit Kapuze sowie auffälligen weißen Turnschuhen bekleidet. Der letzte bekannte Aufenthaltsort war in den Abendstunden in der Bornstraße in Steglitz.

Wer hat den Vermissten nach dem 30.11.2020 am Abend noch gesehen?

Wer kann Angaben zu seinem derzeitigen Aufenthaltsort machen?

Hinweise nimmt die Vermisstenstelle des LKA Berlin, Keithstraße 30, 10787 Berlin, unter der Rufnummer (030) 4664-912444 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.