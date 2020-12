Festnahmen nach versuchtem Taschendiebstahl

Nr. 2743

Gestern Mittag nahm ein ziviles Streifenteam des Polizeiabschnittes 34 in Friedrichsfelde einen Jugendlichen und eine junge Frau nach einem versuchten Taschendiebstahl fest. Ersten Erkenntnissen zufolge hatte das Team den 15-Jährigen gegen 12.20 Uhr am Hönower Weg beobachtet, wie er versuchte etwas aus dem Rucksack einer 77-Jährigen, der er hinterherlief, zu nehmen. Die 28-Jährige war unmittelbar hinterhergelaufen. Die Kräfte waren auf die beiden aufmerksam geworden, da am Vortag an gleicher Stelle ein Taschendiebstahl verübt wurde und die Beschreibung der beiden Tatverdächtigen dieser Tat auf die beiden jetzt Festgenommenen passte. Bei der Durchsuchung der beiden kam Tatbeute zu vorherigen angezeigten Taschendiebstahlen zum Vorschein. Das Duo wurde einem Fachkommissariat für Taschendiebstähle beim Landeskriminalamt überstellt, das die noch andauernden Ermittlungen führt.