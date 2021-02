Handtasche geraubt – Tatverdächtige identifiziert

Nr. 0278

Durch mehrere Hinweise aus der Bevölkerung konnten die beiden Gesuchten, bei denen es sich um eine 39-jährige Frau und einen 45-jährigen Mann handelt, identifiziert werden. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei der Polizeidirektion 1 dauern an.

Erstmeldung Nr. 2740 vom 2. Dezember 2020: Handtasche geraubt – Tatverdächtige mit Bildern gesucht

Die Polizei Berlin bittet um Mithilfe bei der Suche nach zwei Tatverdächtigen, die im vergangenen August in Weißensee einer Seniorin die Handtasche geraubt haben sollen. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen hob die 90-Jährige am Montag, den 3. August 2020 gegen 10.30 Uhr Geld in einer Bankfiliale am Antonplatz ab, wobei sie schon von den hier Gesuchten, einer Frau und einem Mann, beobachtet worden sein soll. Anschließend begab sich die Frau zu Fuß in Richtung Pistoriusplatz, wo sie plötzlich von der Frau umgestoßen worden sein soll und ihr dabei die Handtasche entrissen wurde. Die 90-Jährige erlitt durch die Tat mehrere Schürfwunden.