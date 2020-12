Mit Auto gegen Baum geprallt

Nr. 2738

Gestern Abend ereignete sich in Mariendorf ein schwerer Verkehrsunfall. Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr eine 72-Jährige in einem Auto gegen 19.20 Uhr die Rixdorfer Straße in Fahrtrichtung Alt-Mariendorf, als sie aus bisher noch ungeklärten Umständen nach rechts von der Fahrbahn abkam, anschließend einen auf dem Gehweg abgestellten Anhänger touchierte und im weiteren Verlauf gegen einen Baum prallte. Durch die Wucht des Aufpralls kippte der Pkw auf die Seite und kam so zum Stehen. Die Fahrerin erlitt Rumpfverletzungen und kam mit einem alarmierten Rettungswagen in ein Krankenhaus, wo sie zur Behandlung stationär aufgenommen wurde. Am Unfallort ausgelaufene Betriebsstoffe des Wagens wurden von der Feuerwehr abgebunden und anschließend von der Berliner Stadtreinigung gereinigt. Ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 4 hat die weiteren Ermittlungen zu dem Unfall übernommen.