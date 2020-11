Brennendes Fahrzeug gemeldet

Nr. 2729

In der vergangenen Nacht brannte in Charlottenburg-Nord ein Transporter. Nach derzeitigem Kenntnisstand hörte ein Anwohner gegen 0.40 Uhr am Reichweindamm Ecke Wirmerzeile zunächst einen lauten Knall und sah dann dort einen geparkten VW-Transporter in Flammen stehen. Er alarmierte daraufhin die Rettungskräfte. Einsatzkräfte der Berliner Feuerwehr löschten die Flammen. Ein vor dem Wagen abgestellter Mitsubishi wurde durch die enorme Hitzeentwicklung beschädigt. Verletzt wurde niemand. Ein Brandkommissariat beim Landeskriminalamt hat die weiteren Ermittlungen übernommen.