Getreten und mit Reizgas besprüht

Nr. 2724

Aus einer Gruppe von mindestens zehn Personen heraus, wurde ein Heranwachsender gestern Nachmittag in Neukölln attackiert und verletzt. Derzeit unklar ist der Hintergrund der Auseinandersetzung, die gegen 17.45 Uhr in der Hermannstraße stattfand. Vorausgegangen war ein Videodreh, zu dem sich etwa 30 bis 40 Personen zusammenfanden. Einsatzkräfte des Polizeiabschnitts 55 sahen, dass ein 19-Jähriger von mehreren Personen attackiert und zu Boden gestoßen worden war. Dort wurde ihm gegen den Oberkörper und in das Gesicht getreten. Als die Beteiligten die Polizistinnen und Polizisten sahen, flüchteten sie unerkannt. Bei der Zeugenbefragung stellte sich heraus, dass die Unbekannten bei dem Übergriff auch Reizgas gegen den 19-Jährigen eingesetzt hatten. Er musste vor Ort von Sanitätern behandelt werden. Da immer noch etwa 30 bis 40 Jugendliche und Heranwachsende vor Ort verweilten, mussten weitere Beamtinnen und Beamte zur Unterstützung herbeigerufen werden, die den Personen Platzverweise aussprachen und die Ansammlung auflösten. Es wurde ein Strafermittlungsverfahren wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung eingeleitet.