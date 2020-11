Überfallen und schwer verletzt

Nr. 2721

In der vergangenen Nacht wurde ein Mann in seiner Wohnung in Mitte überfallen und dabei schwer verletzt. Ersten Erkenntnissen zufolge sollen drei Unbekannte gegen 1.15 Uhr an der Wohnungstür des 29-Jährigen in einem Mehrfamilienhaus in der Spandauer Straße geklingelt und ihn unter einem Vorwand gebeten haben, die Wohnungstür zu öffnen. Als der junge Mann dies tat, soll er einen Schlag ins Gesicht erhalten und durch einen der Täter mit einem Messer bedroht und zur Herausgabe von Wertgegenständen aufgefordert worden sein. Während sich das weitere Geschehen zwischen dem Angreifer und dem 29-Jährigen in die Küche verlagerte, sollen zwei mutmaßliche Komplizen das Schlafzimmer des Angegriffenen durchwühlt haben. Im weiteren Verlauf soll einer der Unbekannten dem jungen Mann gegen die Brust getreten haben, sodass dieser hinfiel. Als das Trio flüchten wollte, soll der Wohnungsinhaber das Messer eines Täters gegriffen haben und ihn an seinem Fluchtversuch gehindert haben. Einer des Trios soll das Wohnhaus verlassen haben, während der andere zurückkehrte, um seinem Komplizen zur Hilfe zu kommen. Die beiden Unbekannten sollen nun mehrfach auf den 29-Jährigen eingeschlagen haben, woraufhin dieser erneut zu Boden gegangen sein soll und dort liegend um Hilfe rief. Das Duo ließ dann von dem am Boden liegenden ab und flüchtete. Der 29-Jährige verfolgte die Flüchtenden noch kurz, dennoch entkamen sie. Anschließend alarmierte er die Polizei. Rettungskräfte brachten ihn zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Er erlitt einen Nasenbruch sowie mehrere Schnittverletzungen im Gesicht, an den Händen um am Oberkörper. Ersten Erkenntnissen zufolge sollen die Täter zwei Mobiltelefone entwendet haben. Die weiteren, noch andauernden Ermittlungen übernahm die Kriminalpolizei der Direktion 5.