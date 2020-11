Pyrotechnik gezündet – drei Fahrzeuge ausgebrannt

Nr. 2719

Gestern Abend brannten in Neukölln drei Fahrzeuge. Ersten Erkenntnissen zufolge soll eine Gruppe aus vier Jugendlichen gegen 21 Uhr an der Kreuzung Kienitzer Straße Ecke Schillerpromenade eine Feuerwerksbatterie angezündet und umgestoßen haben. Durch die austretenden Funken soll sich ein Laubhaufen entzündet haben, woraufhin anschließend ein dort in der Nähe abgestellter Audi Feuer fing. Die Flammen griffen im weiteren Verlauf auf zwei weitere Fahrzeuge, einen VW und einen Skoda, über. Alarmierte Einsatzkräfte der Berliner Feuerwehr löschten das Feuer. Alle Fahrzeuge brannten vollständig aus. Verletzt wurde niemand. Die mutmaßlichen Täter flüchteten unerkannt in Richtung Herrmannstraße. Die weiteren, noch andauernden Ermittlungen führt ein Brandkommissariat beim Landeskriminalamt.