Kokstaxi angehalten - Mutmaßlicher Drogenhändler überführt

Nr. 2694

Zivilkräfte des Polizeiabschnitts 15 haben gestern Abend den Fahrer eines sogenannten Kokstaxis in Prenzlauer Berg gestoppt und mehrere Drogen beschlagnahmt. In der Pappelallee fiel den Beamtinnen und Beamten gegen 16 Uhr der Fahrer eines Fahrzeuges auf, weil er fortwährend sehr langsam fuhr und sich dem Gehweg näherte. Der Golf-Fahrer hielt schließlich an, ließ einen Mann einsteigen und fuhr wenige Meter weiter. Sehen konnten die Einsatzkräfte, dass in dem Fahrzeug Drogen an den Beifahrer übergeben wurden und dieser dem Fahrer im Gegenzug Geld übergab. Als der Beifahrer kurz darauf das Fahrzeug verließ, überprüften die Zivilpolizistinnen und Zivilpolizisten den 29-jährigen Mann, der Drogen bei sich hatte. Auch das Fahrzeug des 25-jährigen Mannes wurde gestoppt und der mutmaßliche Drogenhändler überprüft. Auch er hatte Drogen bei sich, sodass die Zivilkräfte nach Einholung eines richterlichen Beschlusses das Fahrzeug durchsuchten und eine Socke vollgestopft mit Drogen fanden. Insgesamt 29 szenetypische Gefäße mit Kokain und 68 Excasty-Tabletten sowie weitere dem Betäubungsmittelgesetz unterliegende Tabletten wurden von den Zivilfahnderinnen und –Fahndern beschlagnahmt. Während der mutmaßliche Käufer von Drogen nach einer Personalienfeststellung seinen Weg fortsetzen konnte, nahmen die Einsatzkräfte den 25-Jährigen fest und überstellten ihn einem Rauschgiftkommissariat des Landeskriminalamtes. Er soll im Verlauf des Tages einem Ermittlungsrichter zum Erlass eines Haftbefehles vorgeführt werden.