Lebensgefährlich verletzt

Nr. 2689

Wegen eines versuchten Tötungsdelikts in Marzahn ermittelt seit gestern die 4. Mordkommission des Landeskriminalamtes. Nach ersten Erkenntnissen soll es gegen 14 Uhr auf einem Brachgelände in der Bitterfelder Straße zu Streitigkeiten zwischen mehreren Personen gekommen sein, in deren Folge dann ein noch Unbekannter einem 41-Jährigen lebensgefährliche Stichverletzungen zugefügt haben soll. Der Verletzte wird derzeit in einem Krankenhaus intensivmedizinisch betreut. Die Ermittlungen dauern an.