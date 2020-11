Fußgänger bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Nr. 2688

In Neu-Hohenschönhausen erlitt gestern Mittag ein Senior schwere Verletzungen bei einem Verkehrsunfall. Der 97-Jährige war gegen 13 Uhr zu Fuß auf einem Parkplatz eines Supermarktes in der Ernst-Barlach-Straße unterwegs. Ersten Erkenntnissen zufolge kam es dann zu einem Zusammenstoß mit einem Lkw, der von einem 53-jährigen Mann rückwärtsgefahren wurde. Der Fußgänger stürzte zu Boden und erlitt schwere Rumpfverletzungen mit denen er in einem Krankenhaus stationär aufgenommen wurde. Die Ermittlungen dauern an.