Versehentlich die eigene Frau überfahren

Nr. 2687

In Spandau hat gestern Abend ein 71-Jähriger beim Rangieren seine 64 Jahre alte Ehefrau überfahren, die hierbei Beinverletzungen erlitt. Nach ersten Erkenntnissen wollte der Mann gegen 17 Uhr in der Kurstraße einparken. Da es ihm jedoch nicht gelang, bat er seine Frau ihn einzuweisen. Er fuhr erst rückwärts, wollte dann noch einmal korrigieren, fuhr vorwärts, übersah hierbei nach eigenen Angaben seine Frau und fuhr sie an. Die 64-Jährige stürzte und wurde im Bereich des Unterschenkels von dem Wagen überrollt. Die Frau erlitt Schürfwunden und vermutlich eine Fraktur des Unterschenkels. Alarmierte Rettungskräfte brachten sie in ein Krankenhaus.