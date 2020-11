Auseinandersetzung mit Messer und Machete

Nr. 2684

Gestern Abend kam es in Wedding zu einer Auseinandersetzung in und vor einem Spätkauf. Nach derzeitigem Kenntnisstand begaben sich zunächst mehrere Personen gegen 18.30 Uhr in den Laden in der Lindower Straße und attackierten dort einen 29-Jährigen mit einem Messer. Diesem gelang es auszuweichen, so dass er nicht verletzt wurde. Anschließend entfernten sich die Männer, kamen aber etwa eine halbe Stunde später wieder und hatten diesmal eine Machete dabei. Damit attackierten sie einen weiteren 29-Jährigen, dessen Jacke dadurch beschädigt wurde. Verletzt wurde auch er nicht. Anschließend sollen die Männer dann noch einen 21-Jährigen mit Reizgas besprüht haben, der dadurch Augenreizungen erlitt, die ambulant behandelt werden mussten. Anschließend flüchtete die Gruppe in Richtung Nettelbeckplatz. Die weiteren Ermittlungen zu den namentlich bekannten vier mutmaßlichen Angreifern dauern an. Hintergrund der Angriffe sollen Beziehungsstreitigkeiten sein. Die Kriminalpolizei der Direktion 1 ermittelt nun wegen gefährlicher und versuchter gefährlicher Körperverletzung.