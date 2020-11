Seniorin bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Nr. 2678

Heute Morgen erlitt eine Radfahrerin bei einem Verkehrsunfall in Hellersdorf schwere Verletzungen. Die 76-Jährige war mit ihrem Fahrrad gegen 7 Uhr die Schönwalder Straße in Richtung Adele-Sandrock-Straße entlanggefahren. An der Einmündung in die Adele-Sandrock-Straße kam es dann zu einem Zusammenstoß mit einem Pkw, der von einem 58-Jährigen die Adele-Sandrock-Straße in Richtung Annaburger Straße gesteuert wurde. Die Radlerin wurde auf die Straße geschleudert und erlitt schwere Kopfverletzungen, die eine stationäre Aufnahme in einem Krankenhaus nach sich zogen. Mit den Ermittlungen wurde das Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 3 betraut.