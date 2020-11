Nr. 2674

Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich gestern Mittag in Prenzlauer Berg. Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhr ein 20-Jähriger mit seinem Auto den Kreuzungsbereich Danziger Straße/ Kastanienallee/ Pappelallee/ Schönhauser Allee, von der Danziger Straße kommend, um in Richtung Eberswalder Straße weiterzufahren. Eine 61-Jährige fuhr zu diesem Zeitpunkt mit einem Motorroller von der Schönhauser Allee, Fahrtrichtung Torstraße, ebenfalls in den Kreuzungsbereich ein und es kam zum Zusammenstoß. Die Frau erlitt mehrere Knochenbrüche und kam zur stationären Aufnahme in ein Krankenhaus. Der Autofahrer blieb unverletzt. Ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Direktion 1 hat die weiteren Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.