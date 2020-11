Der mutmaßliche Täter kam wieder - Festnahme

Nr. 2668

Gestern Nachmittag nahmen Polizeieinsatzkräfte einen mutmaßlichen Dieb in Charlottenburg fest. Nach derzeitigem Ermittlungsstand bemerkte eine 28-Jährige schon vorgestern, dass ihr mehrere Schlüssel samt Rucksack offenbar bei einem Umzug in der Kaiser-Friedrich-Straße entwendet wurden. Auch eine Geldkarte ihres Freundes war dabei, die bereits unberechtigt genutzt worden war. Im Rahmen des Umzugs war ihr ein Unbekannter in Erinnerung geblieben, der sich im Nahbereich aufgehalten und auch das Umzugshaus betreten hatte und möglichweise etwas mit dem Diebstahl zu tun gehabt haben könnte.

Gestern Nachmittag stellte sie dann fest, dass zusammen mit den Schlüsseln auch ihr Autoschlüssel entwendet worden war. Als sie sich dann mit dem Zweitschlüssel in dem Fahrzeug aufhielt, welches in der Kaiser-Friedrich-Straße abgestellt war, bemerkte sie plötzlich, wie jemand die Zentralverriegelung des Fahrzeugs auslöste. Als sie sich daraufhin umschaute, sah sie genau den Unbekannten, den sie auch am Umzugstag in der Nähe der Wohnung gesehen hatte. Dieser verließ dann den Ort, woraufhin die 28-Jährige zusammen mit ihrer gleichaltrigen Schwester die Verfolgung aufnahm. Sie sprachen in der Nähe befindliche Polizeieinsatzkräfte an, die den bis dato Unbekannten an der Ecke Wilmersdorfer Straße/Zillestraße gegen 16 Uhr festnahmen. Bei ihm fanden sie zahlreiche Schlüssel, die teilweise auch der 28-Jährigen gehören. Auch der fehlende Fahrzeugschlüssel war dabei. Der 24-Jährige wurde der Kriminalpolizei der Direktion 2 überstellt, welche die weiteren, noch andauernden Ermittlungen übernommen hat. Der Mann soll noch heute einem Richter zwecks Erlass eines Haftbefehls vorgeführt werden.