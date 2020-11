Nr.2662

Zu einem brennenden Auto in Prenzlauer Berg mussten gestern Abend Polizei und Feuerwehr ausrücken. Ein Passant bemerkte gegen 21 Uhr die Flammen an dem in der Greifenhagener Straße geparkten Mercedes, welcher auf ein Bankinstitut zugelassen ist. Die Einsatzkräfte löschten das Feuer, durch welches der Wagen beschädigt wurde. Ein Brandkommissariat des Landeskriminalamtes hat die Ermittlungen zur mutmaßlichen Brandstiftung übernommen.