Brennende Fahrzeuge

In Weißensee und Prenzlauer Berg brannten in der vergangenen Nacht zwei Fahrzeuge. Verletzt wurde niemand. In beiden Fällen hat ein Brandkommissariat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen.

Nr. 2659

Gegen 2.30 Uhr wurde eine Anwohnerin der Pistoriusstraße auf einen brennenden Fiat Transporter aufmerksam. Dieser stand auf einem Grundstück einer leerstehenden Bauruine. Die alarmierten Kräfte der Feuerwehr löschten die Flammen, das Fahrzeug brannte dennoch nahezu vollständig aus.

Nr. 2660

Gegen 2.45 Uhr bemerkte ein Zeuge beim Vorbeifahren einen in Flammen stehenden Mercedes Transporter in der Virchowstraße / Margarete-Sommer-Straße und alarmierte Feuerwehr und Polizei. Die Brandbekämpfer löschten die Flammen.