Festnahme nach Kennzeichendiebstahl

Nr. 2631

Zivilfahnder der Direktion 1 nahmen gestern Nachmittag in Wedding einen mutmaßlichen Dieb fest. Kurz nach 17.30 Uhr bemerkte eine Zivilstreife zunächst in der Septimerstraße einen Fußgänger, der öfter die Gehwegseite wechselte und in Richtung Holländer Straße lief. Dort soll der Mann durch ein sich schließendes Tor einer Tiefgarage geschlüpft sein. Die Einsatzkräfte folgten dem Mann und nahmen ihn fest. Bei seiner Durchsuchung stellten die Fahnder drei Kfz-Kennzeichen sicher, die von einem BMW, einem Kia und einem Mercedes, alle in der Tiefgarage abgestellt, entwendet wurden. Bei der Überprüfung der Personalien des 42-jährigen Festgenommenen stellten die Polizisten fest, dass gegen den Mann ein Haftbefehl wegen Verdachts des Wohnungseinbruchsdiebstahls vorlag. Der Festgenommene wurde der Kriminalpolizei übergeben.