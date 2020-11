Tankstelle überfallen

Nr. 2616

Gestern Abend überfiel ein Unbekannter eine Tankstelle in Lichtenrade. Ersten Erkenntnissen zufolge soll der Maskierte gegen 22 Uhr den Verkaufsraum der Tankstelle am Lichtenrader Damm betreten und einen 31-jährigen Kassierer sowie eine 30 Jahre alte Mitarbeiterin mit einer Schusswaffe zur Herausgabe von Geld und Wertgegenständen aufgefordert haben. Der junge Mann übergab dem mutmaßlichen Räuber das Geld, woraufhin dieser zu Fuß in Richtung Pechsteinstraße geflüchtet sein soll. Die beiden Bedrohten und eine 30 Jahre alte Frau, die sich während des Überfalls ebenfalls in dem Verkaufsraum aufhielt, blieben unverletzt. Ein Fachkommissariat für Raubdelikte der Polizeidirektion 4 führt die weiteren, noch andauernden Ermittlungen.