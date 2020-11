Fünfjähriger bei Unfall schwer verletzt

Nr. 2615

In der vergangenen Nacht wurde ein Kind bei einem Verkehrsunfall in Moabit schwer verletzt. Ersten Erkenntnissen zufolge überquerte der Fünfjährige gegen 23.15 Uhr an der ampelgeregelten Kreuzung Heidestraße Ecke Hedwig-Porschütz-Straße die Fahrbahn und wurde dabei von dem Fahrzeug eines 35-Jährigen erfasst. Dieser befuhr mit einem Toyota die Heidestraße in Richtung Sellerstraße. Alarmierte Rettungskräfte brachten das Kind mit schweren Verletzungen am gesamten Körper zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Der Autofahrer blieb unverletzt. Ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 2 übernahm die weiteren, noch andauernden Ermittlungen.