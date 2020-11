Ermittlungen wegen wechselseitiger gefährlicher Körperverletzung

Nr. 2610

Mehrere Verletzte sind das Ergebnis einer Auseinandersetzung, die sich gestern Nachmittag in Pankow ereignete. Nach derzeitigem Kenntnisstand kam es gegen 16.30 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Wollankstraße zunächst zu verbalen Streitigkeiten zwischen einem stark alkoholisierten 59-Jährigen und einer Gruppe aus drei Männern, die ebenfalls stark alkoholisiert gewesen sein sollen. In der Folge soll der Genannte einen 41-Jährigen aus der Gruppe mit einem Messer am Oberkörper verletzt haben. Anschließend soll die Gruppe den mutmaßlichen Angreifer entwaffnet und mehrfach auf ihn eingeschlagen und –getreten haben. Zeugen, die das Geschehen beobachtet hatten, alarmierten die Polizei. Der 59-Jährige, der 41-Jährige sowie ein 52-Jähriger wurden festgenommen. Der dritte Mann aus der Gruppe war nicht mehr am Ort und entkam. Der 41-Jährige kam zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus und der 52-Jährige wurde am Ort ärztlich behandelt. Anschließend wurden sie der Kriminalpolizei der Direktion 1 überstellt, welche die weiteren Ermittlungen übernommen hat. Der 59-Jährige erlitt schwere Verletzungen und kam zunächst zur stationären Aufnahme und Behandlung in eine Klinik. Lebensgefahr besteht nicht. Auch er wurde der Kriminalpolizei überstellt, verbleibt aber wegen seiner erlittenen Verletzungen noch im Krankenhaus. Die weiteren Ermittlungen dauern an.