Feuerwerkskörper ins Schlafzimmer geworfen

Nr. 2587

Ein Unbekannter hat in der vergangenen Nacht im Ortsteil Märkisches Viertel zwei Feuerwerkskörper in eine Wohnung geworfen. Ersten Erkenntnissen zufolge soll der Angreifer gegen 0.30 Uhr in einer Hochparterrewohnung am Wilhelmsruher Damm mit einem Kanaldeckel die Scheibe einer Balkontür zerstört, zwei Feuerwerkskörper entzündet und diese über die entstandene Öffnung der Scheibe ins dahinterliegende Schlafzimmer geworfen haben. Durch die Explosion wurden die 53-jährige Mieterin und ein 5 Jahre altes Mädchen aus dem Schlaf gerissen. Der Unbekannte flüchtete. Verletzt wurde niemand. Die weiteren, noch andauernden Ermittlungen führt der Polizeiliche Staatsschutz beim Landeskriminalamt.