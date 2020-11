Beim Abbiegen Fahrradfahrerin erfasst

Nr. 2580

Gestern Abend wurde bei einem Verkehrsunfall in Friedrichshain eine Fahrradfahrerin schwer verletzt. Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhr ein 68-Jähriger gegen 18.30 Uhr mit einem Auto die Warschauer Straße und bog an der Kreuzung zum Frankfurter Tor nach links in Fahrtrichtung Stadtmitte ab. Dabei erfasste er eine 33-jährige Radfahrerin, die ihm entgegenkam. Dadurch stürzte die Frau und erlitt mehrere Knochenbrüche sowie eine Kopfplatzwunde. Mit einem alarmierten Rettungswagen kam sie in ein Krankenhaus, wo sie zur Behandlung stationär aufgenommen wurde. Ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 2 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.