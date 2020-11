Unbekannter Toter – Die Polizei Berlin bittet um Mithilfe

Nr. 2581

Mit der Veröffentlichung von Bildern eines bisher unbekannten toten Mannes erhofft sich die Polizei Berlin Hinweise auf seine Identität. Bereits Ende letzten Jahres, am 14. Dezember 2019, wurde an der Straßenbahnhaltestelle U-Bahnhof Seestraße, Linie M13, durch einen Zeugen ein offenbar stark alkoholisierter Mann bewusstlos aufgefunden. Alarmierte Rettungskräfte brachten den Mann in ein Krankenhaus, wo er intensivmedizinisch behandelt wurde. Dennoch verstarb der Unbekannte am 22. Dezember 2019 an einer Alkoholintoxikation. Trotz der bisherigen intensiven polizeilichen Ermittlungen konnte seine Identität bisher nicht geklärt werden. Er wird wie folgt beschrieben: