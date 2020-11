Nr. 2563

Gestern Abend stellte eine Objektschutzstreife Farbschmierereien in Köpenick fest. Gegen 20.10 Uhr bemerkte die Streife an der Bundesgeschäftsstelle der Partei in der Seelenbinderstraße die Farbanhaftungen an der Fassade, dem Parteilogo und einem Zufahrtstor. Der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamtes übernimmt die weiteren Ermittlungen zu der Sachbeschädigung.