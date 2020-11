Mit 106 statt der erlaubten 50 km/h unterwegs

Nr. 2561

Mit 106 statt der erlaubten 50 km/h war heute Vormittag ein BMW-Fahrer in Friedrichshain unterwegs. Gegen 10.20 Uhr stellte ein Geschwindigkeitsmessfahrzeug der Polizei Berlin in der Karl-Marx-Allee den Raser fest, der in Richtung Straußberger Platz unterwegs war. Die Überschreitung wurde dokumentiert. Den Mann erwarten zwei Monate Fahrverbot, zwei Punkte in Flensburg und ein Bußgeld von mindestens 560 Euro.