Verkehrsunfall mit Sonder- und Wegerechten

Nr. 2549

Zu einem Verkehrsunfall während einer eilbedürftigen Einsatzfahrt kam es gestern Mittag in Friedrichshain. Gegen 13.40 Uhr war ein Funkeinsatzwagen der Polizei mit Blaulicht und Martinshorn auf der Holzmarktstraße in Richtung Stralauer Platz unterwegs. An der Kreuzung Andreasstraße/Holzmarktstraße/Stralauer Platz bog der 31-jährige Fahrer des Funkwagens nach links in die Andreasstraße ab. Beim Hineintasten in den Kreuzungsbereich bei roter Ampel, stieß er mit einem von rechts, vom Stralauer Platz kommenden in Richtung Holzmarktstraße fahrenden Citroen zusammen, der von einer 37-Jährigen gelenkt wurde. Die Fahrtrichtung der 37-Jährigen war zu diesem Zeitpunkt mit grünem Ampellicht freigegeben. Die Beifahrerin des Funkwagens und die 37-jährige Fahrerin des Citroen erlitten leichte Verletzungen, die ambulant behandelt wurden. Der 31-jährige Fahrer blieb unverletzt. Eine Atemalkoholmessung beider Kraftfahrenden verlief negativ. Die Ermittlungen führt das zuständige Kommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 5.